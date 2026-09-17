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Новости Брянска

4 подписчика

Борщ подешевел в Брянской области

Борщ подешевел в Брянской области

Больше всего подешевели экскурсии — на 16,4%, туристические путёвки — на 9,2%, проезд в транспорте — на 6,3%, беспроводная связь — на 4,9%, аренда жилья — на 0,9%.

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