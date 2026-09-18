В Информационном центре подвели итоги первого дня голосования По состоянию на 20:00 18 сентября явка избирателей в Волгоградской области составила 36,97%.
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