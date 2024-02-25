Пашинян: "Мы больше не должны обслуживать интересы России. Без России у нас больше перспектив"

Забыл спросить тебя, Галушкин. Твоё фото, где ты валяешься под забором со спущенными штанами, это ты расчитывался со своими рабочими, таджиками? Сколько стоил один сеанс?

Александр Глущенко

))) Вот и борцун из польши отозвался ))) польша кому-нибудь желала , что -нибудь хорошего ? Нет ? Вот и я не помню)))) А твоё недогосударство умрёт не сегодня , так завтра ))) тебе "лыжнику" на короткие дистации , обязательно надо руководить бывшим сссром ))) ? ТАК КОГДА ГОВОРИШЬ , В РОССИИ БЫЛ ПРЕМЬЕРОМ АКСЁНОВ? И , каким образом он , как говоришь "умыкнул" казну России ? Кто такой св. Алексий и кем сейчас является в России ? Не петляй . Отвечай !