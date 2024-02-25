ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Премьеру Армении Николу Пашиняну сейчас 48 лет.
Пашинян: "Мы больше не должны обслуживать интересы России. Без России у нас больше перспектив"
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Забыл спросить тебя, Галушкин. Твоё фото, где ты валяешься под забором со спущенными штанами, это ты расчитывался со своими рабочими, таджиками? Сколько стоил один сеанс?
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13 час.
Александр Глущенко
))) Вот и борцун из польши отозвался ))) польша кому-нибудь желала , что -нибудь хорошего ? Нет ? Вот и я не помню)))) А твоё недогосударство умрёт не сегодня , так завтра ))) тебе "лыжнику" на короткие дистации , обязательно надо руководить бывшим сссром ))) ? ТАК КОГДА ГОВОРИШЬ , В РОССИИ БЫЛ ПРЕМЬЕРОМ АКСЁНОВ? И , каким образом он , как говоришь "умыкнул" казну России ? Кто такой св. Алексий и кем сейчас является в России ? Не петляй . Отвечай !
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13 час.
Александр Глущенко
не,не .. не перекладывай с быдлячей головы на здоровую.. ))))
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13 час.
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