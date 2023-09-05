10 причин моей ненависти. Очень откровенный пост

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ИЗРАЭЛЬХЭНДС

В Новокузнецке женщина убила своего сожителя. Обладая немалой массой тела, она села на шею мужчины и сделала так, что тот не смог поднять голову. В итоге он задохнулся. Жительница Новокузнецка оказалась фигуранткой уголовного дела из-за убийства сожителя. В скором времени она предстанет перед судом