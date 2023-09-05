Кто-то, возможно, спьяну, пустил слух, что все женщины без ума от куннилингуса. А все мужчины, в свою очередь, от этого дела отлынивают, ссылаясь на «понятия».
10 причин моей ненависти. Очень откровенный пост
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
В Новокузнецке женщина убила своего сожителя. Обладая немалой массой тела, она села на шею мужчины и сделала так, что тот не смог поднять голову. В итоге он задохнулся. Жительница Новокузнецка оказалась фигуранткой уголовного дела из-за убийства сожителя. В скором времени она предстанет перед судом
Ответить
10 час.
Свежие комментарии