Мантуров: российские танки за два года очень поменялись благодаря новым решениям

Российские танки сегодня кардинально отличаются от боевых машин двухлетней давности. К такому выводу пришел вице-премьер России, глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".