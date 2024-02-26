Мантуров: российские танки за два года очень поменялись благодаря новым решениям

Российские танки сегодня кардинально отличаются от боевых машин двухлетней давности. К такому выводу пришел вице-премьер России, глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии