Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 251 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • татьяна неструева
    где   600 миллиардов  государственных денег   критинМинистр Силуанов:...
  • Виктор Гайдуков
    Дзюба просто сомневается, а предложить что-либо может? Или у нас есть другой выход? Хватит России быть марионеткой в ...Дзюба сомневается...
  • Юрий Зубрин
    "Вышку".....Прокурор запросил...

Мантуров: российские танки за два года очень поменялись благодаря новым решениям

Мантуров: российские танки за два года очень поменялись благодаря новым решениям

Российские танки сегодня кардинально отличаются от боевых машин двухлетней давности. К такому выводу пришел вице-премьер России, глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх