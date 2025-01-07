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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Это неправильно. Чемпион должен быть один». Мурзин о том, что Карлсен и Непомнящий разделили победу на ЧМ по блицу

В январе в Нью-Йорке завершился чемпионат мира по быстрым шахматам. Россиянин Володар Мурзин выиграл турнир по рапиду, а его соотечественник Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен разделили победу в блице.

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