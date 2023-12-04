Redmi могла сделать батарею Redmi K70 более ёмкой, пожертвовав толщиной и массой

Лу Вейбинг, президент Xiaomi Group, президент международного отдела и генеральный менеджер бренда Redmi, подтвердил, что ёмкость аккумулятора Redmi K70 можно было увеличить, но при этом толщина корпуса стала бы больше на 1 мм с увеличением и массы корпуса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии