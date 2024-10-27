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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Рейтрейсинг в гонках и режим 8K: Digital Foundry протестировала F1 24 на PlayStation 5 Pro Реда...

Рейтрейсинг в гонках и режим 8K: Digital Foundry протестировала F1 24 на PlayStation 5 Pro Реда...

Рейтрейсинг в гонках и режим 8K: Digital Foundry протестировала F1 24 на PlayStation 5 ProРедакция Digital Foundry посетила студию Codemasters, чтобы протестировать F1 24 на PS5 Pro и оценить улучшения, внесенные в игру по сравнению с базовой PS5.

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