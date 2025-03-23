Уничтожение FPV-дронами украинской 122-мм САУ «Гвоздика», размещённой в районе пгт Угроеды Сумской области.
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Уничтожение FPV-дронами украинской 122-мм САУ «Гвоздика», размещённой в районе пгт Угроеды Сумской области.
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