Челябинский производитель занялся импортозамещением для авиации

В Челябинске появилось новое импортозамещающее производство для авиационной отрасли. Предприятие «ЧКЗ-Инструмент» (входит в состав Челябинского компрессорного завода») запустила цех по производству твердосплавного режущего инструмента.
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