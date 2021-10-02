Чешского дипломата высмеяли в Москве за объявление газовой войны РФ

ГГлагоLПолитикаЧешского дипломата высмеяли в Москве за объявление газовой войны РФРоссийский сенатор назвал заявление чешского дипломата недружественным поступком представителя «недружественной» страны.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМельников АлександрЕсли бы Вацлав Бартушка читал посты в "Мир Тесен", то мне бы хотелось чтобы он поблагодарил Россию за то что она, не вмешивается в состояние дел Европы и Чехии в частности. Понятно что когда и если Европа и Чехия в частности решили отказаться от газа и перейти на ВИЭ, солнышко и ветер, то газ надо поставлять туда, где от него и не отказывались и потребление сокращать, козлиными прыжками, даже и не думали. В связи с этим предлагается вывести всё население Европы и Чехии в том числе и заставить дуть на лопасти ветряков и разгонять руками облака. И если уж всё-таки есть потребность в газе, то отбирать газ у населения и заполнять газохранилища, нечего живым людям испускать газы неэффективно. В общем вам, Вацлав Бартушка, необходимо пересмотреть интермедию А. Райкина о футбольной команде и балерине. А то возглашаете "Зелёная Энергетика! ВИЭ!". Трубки в попу, каток за спину футболистам, привод динамомашины к ногам танцовщиц! Всё уже придумано и озвучено и запатентовано. Оплатите патент и пользуйтесь!Комментировать
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