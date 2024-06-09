Власти Армении не на шутку взбунтовались из-за заявления МИД России: "Хватит нам угрожать"

Спикер парламента Симонян после слов Галузина сообщил, что Ереван не обсуждает размещение военной базы в странеНе так давно замглавы МИД России Михаил Галузин констатировал, что необдуманные шаги Армении могут привести к окончанию взаимодействия по созданию единого оборонного пространства с ОДКБ.