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Царьград

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Власти Армении не на шутку взбунтовались из-за заявления МИД России: "Хватит нам угрожать"

Власти Армении не на шутку взбунтовались из-за заявления МИД России: "Хватит нам угрожать"

Спикер парламента Симонян после слов Галузина сообщил, что Ереван не обсуждает размещение военной базы в странеНе так давно замглавы МИД России Михаил Галузин констатировал, что необдуманные шаги Армении могут привести к окончанию взаимодействия по созданию единого оборонного пространства с ОДКБ.

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