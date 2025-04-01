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Царьград

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Что скрывает отставка Илона Маска и закрытие DOGE: Политолог раскрыл суровые факты

Что скрывает отставка Илона Маска и закрытие DOGE: Политолог раскрыл суровые факты

Трамп намерен отправить Маска в отставку вместе со всем его департаментом DOGE. Это указывает на некомпетентность "бодрого деда", считает политолог Синельников-Оришак.

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