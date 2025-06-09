«Новые реалии на земле»: Русская Армия начала освобождение Днепропетровской области

Днепропетровск-Кировоград-Запорожье, Кривой Рог- Никополь, Херсон-Николаев-Одесса, Белгород Днестровский-Измаил! Это Россия. А там посмотрим.

Семен Демин

Новость хорошая. Но все равно необходимо срочно навести порядок внутри страны для избежания провалов, допущенных 1июня. Это обеспечит и быструю победу на фронтах.