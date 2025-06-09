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«Новые реалии на земле»: Русская Армия начала освобождение Днепропетровской области

«Новые реалии на земле»: Русская Армия начала освобождение Днепропетровской области

В Министерстве обороны Российской Федерации 8 июня подтвердили, что "подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области".

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Комментарии
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Ивашков
Днепропетровск-Кировоград-Запорожье, Кривой Рог- Никополь, Херсон-Николаев-Одесса, Белгород Днестровский-Измаил! Это Россия. А там посмотрим.
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5 час.
Семен Демин
Новость хорошая. Но все равно необходимо срочно навести порядок внутри страны для избежания провалов, допущенных 1июня. Это обеспечит и быструю победу на фронтах.
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2 час.
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