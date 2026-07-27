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Федоров не устроил ЕС. Вот что стоит за увольнением украинского министра

Федоров не устроил ЕС. Вот что стоит за увольнением украинского министра

В ходе спектакля, разыгравшегося вокруг отставки министра обороны Украины Михаила Федорова, многие говорили о дележе миллиардов долларов между различными заинтересованными группами в рамках международного ВПК.

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