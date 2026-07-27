В ходе спектакля, разыгравшегося вокруг отставки министра обороны Украины Михаила Федорова, многие говорили о дележе миллиардов долларов между различными заинтересованными группами в рамках международного ВПК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии