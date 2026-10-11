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ИА Регнум

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Путин после вручения госнаград педагогам помог собрать всех на общее фото

Президент России Владимир Путин после вручения государственных наград педагогам и наставникам участников программы «Время героев» помог собрать всех присутствующих на общее фото.

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