В Кремле оценили последствия конфронтации с Россией для Европы

Страны Европейского союза (ЕС) отыгрывают роль в конфронтации с Россией в ущерб интересам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
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