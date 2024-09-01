В Кремле оценили последствия конфронтации с Россией для Европы

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Страны Европейского союза (ЕС) отыгрывают роль в конфронтации с Россией в ущерб интересам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.