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«В идеале катить на партнера и забивать в пустые ворота» - Радимов объяснил, почему «Зенит» не забил в эпизоде, который мог все изменить в матче с «Бетисом»

«В идеале катить на партнера и забивать в пустые ворота» - Радимов объяснил, почему «Зенит» не забил в эпизоде, который мог все изменить в матче с «Бетисом»

Бывший капитан «Зенита» и эксперт «Матч ТВ» Владислав Радимов оценил матч петербургской команды с «Бетисом» (2:3) в Лиге Европы.

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