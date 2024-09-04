ЗНАЛ ЛИ ГОРБАЧЕВ? ЗНАЛ ЛИ ЕЛЬЦИН?

Бобкина Татьяна Слава Богу, что Путин, а был бы Ельцин (с его Боже, храни Америку) , так и ели бы окорочка Буша взамен нефти и газа. Были бы очередной колонией США.

Виталий Чьих будешь резкий выкидышь? Ты,говнюк,школу то закончил? Тебе,куда не лей...всё для тебя Барма...Полный идиот! с такими,как ты скотами не спорить надо, а топить в параше...вы,уроды, не то что Родину..., вы,мрази матерей своих продали уже!!!