ЗНАЛ ЛИ ГОРБАЧЕВ? ЗНАЛ ЛИ ЕЛЬЦИН? М.С. Горбачев: «Целью всей моей жизни было уничтожение коммунизма, невыносимой диктатуры над людьми.
ЗНАЛ ЛИ ГОРБАЧЕВ? ЗНАЛ ЛИ ЕЛЬЦИН?
Комментарии
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Бобкина Татьяна
Слава Богу, что Путин, а был бы Ельцин (с его Боже, храни Америку) , так и ели бы окорочка Буша взамен нефти и газа. Были бы очередной колонией США.
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1 час.
Виталий
Чьих будешь резкий выкидышь? Ты,говнюк,школу то закончил? Тебе,куда не лей...всё для тебя Барма...Полный идиот! с такими,как ты скотами не спорить надо, а топить в параше...вы,уроды, не то что Родину..., вы,мрази матерей своих продали уже!!!
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1 час.
Игорь Василевский
Есть такая конспирологическая теория, что плешивый был всего лишь на острие заговора некоторых конторских по развалу страны. Особенно, если проследить путь становления в должностях Андропова... Чей он был ученик, и чем занимался его учитель - финн по национальности... Но, по итогу - его протеже, плешиво-меченый, и подвел страну к гибели...
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23 мин.
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