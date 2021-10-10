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Аккумуляторный завод Tesla в Калифорнии способен выдать батарей на 40 ГВт·ч в год

Аккумуляторный завод Tesla в Калифорнии способен выдать батарей на 40 ГВт·ч в год

Вчерашнее мероприятие Tesla в Германии позволило главе компании раскрыть планы по выпуску в этой стране электромобилей и тяговых аккумуляторов.

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