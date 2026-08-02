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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен: «В «Ред Булл» не перестройка, а доводка»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на рассуждения о том, что команда находится в стадии перестройки после ухода ряда ключевых лиц.

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