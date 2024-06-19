Владимира Кара-Мурзу в ИК-6 на полгода перевели в помещение камерного типа

Иноагента Владимира Кара-Мурзу перевели на полгода в помещение камерного типа (ПКТ) в ИК-6 в Омской области, где он отбывает 25-летний срок за госизмену, осуществление деятельности нежелательной организации и распространение фейков о российской армии.