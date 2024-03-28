Алтайские медики скорой помощи попросили Путина назначить им "обещанные" выплаты

Они заявили, что зачастую работают в экстренных условиях, рискуя жизнь и здоровьем, и оказывают помощь пациентам, находящимся в состоянии, угрожающем их жизни Сотрудники скорой медицинской помощи Тальменского района обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой назначить им недавно учрежденные выплаты для медиков, пишет "Толк".