Алтайские медики скорой помощи попросили Путина назначить им "обещанные" выплаты

Они заявили, что зачастую работают в экстренных условиях, рискуя жизнь и здоровьем, и оказывают помощь пациентам, находящимся в состоянии, угрожающем их жизни Сотрудники скорой медицинской помощи Тальменского района обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой назначить им недавно учрежденные выплаты для медиков, пишет "Толк".
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