Зеленский обязал украинских дипломатов искать зенитные ракеты для систем ПВО Украинские послы и дипломаты должны за.
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Зеленский обязал украинских дипломатов искать зенитные ракеты для систем ПВО Украинские послы и дипломаты должны за.
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