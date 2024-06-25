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Царьград

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РФС определил время начала матча "Краснодара" и "Зенита" за Суперкубок России

РФС определил время начала матча "Краснодара" и "Зенита" за Суперкубок России

"Краснодар" получил право сразиться за трофей, став впервые в своей истории серебряным призёром РПЛ.Стартовый свисток в матче "Краснодара" с петербургским "Зенитом" за Суперкубок России, который состоится 13 июля, прозвучит в 20:30.

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