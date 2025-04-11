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Царьград

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Несвязная речь, алкоголизм, шизофрения. Блондин из Обитаемого острова Бондарчука превратился в старика

Несвязная речь, алкоголизм, шизофрения. Блондин из Обитаемого острова Бондарчука превратился в старика

Общественность была поражена, узнав что случилось с актёром Василием Степановым, который сыграл в фильме "Обитаемый остров".

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