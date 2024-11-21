Сочетание невероятной динамичности и первоклассного комфорта: KTM 1390 Super Duke GT появится в дилерских центрах КТМ АВТОДОМ весной 2025

Новинка KTM 1390 Super Duke GT будет доступна в дилерских центрах KTM АВТОДОМ уже весной 2025 года. Этот уникальный спортивный туристический мотоцикл сочетает в себе все характеристики, предельно важные для быстрой и динамичной езды.
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