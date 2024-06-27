Об охране общественного порядка.

Уважаемые жители Бобруйска и гости города!УВД Бобруйского горисполкома поздравляет Вас с наступающими праздничными мероприятия в рамках празднования 80-й годовщины освобождения Бобруйска от немецко-фашистских захватчиков, а также в рамках Дня Независимости Республики Беларусь, которые будут проводиться на территории Бобруйска в период с 28 июня по .