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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Об охране общественного порядка.

Об охране общественного порядка.

Уважаемые жители Бобруйска и гости города!УВД Бобруйского горисполкома поздравляет Вас с наступающими праздничными мероприятия в рамках празднования 80-й годовщины освобождения Бобруйска от немецко-фашистских захватчиков, а также в рамках Дня Независимости Республики Беларусь, которые будут проводиться на территории Бобруйска в период с 28 июня по  .

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