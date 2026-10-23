Благотворитель, переводчик, дипломат, владелец стекольных заводов и фабрик. Юрий Нечаев-Мальцов профинансировал создание Музея изящных искусств в Москве, выделив на его создание более 2 млн рублей.
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