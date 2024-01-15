В России отреагировали на размещение британских солдат в странах Европы

Сенатор Климов назвал учения НАТО дополнительным фактором угроз безопасности Сегодня учения НАТО — это дополнительный фактор угроз как минимум общеевропейской безопасности, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
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