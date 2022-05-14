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Военная полиция РФ помогла сотрудникам СИЗО в Херсоне предотвратить побег заключенных

Военная полиция РФ помогла сотрудникам СИЗО в Херсоне предотвратить побег заключенных

Заключенные устроили бунт в СИЗО в Херсоне и попытались совершить побег. Сотрудники изолятора обратились за помощью к российской военной полиции — им удалось пресечь беспорядки, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

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