В Великобритании женщина обнаружила на пляже гигантское морское существо

Женщина в Великобритании обнаружила огромное морское существо на пляже и была в шоке. 61-летняя Кэролайн Пиндар из графства Северный Йоркшир обнаружила останки гигантского существа, которое оказалось пятиметровой тушей неизвестного животного без головы и хвоста.