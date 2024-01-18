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В Великобритании женщина обнаружила на пляже гигантское морское существо

В Великобритании женщина обнаружила на пляже гигантское морское существо

Женщина в Великобритании обнаружила огромное морское существо на пляже и была в шоке. 61-летняя Кэролайн Пиндар из графства Северный Йоркшир обнаружила останки гигантского существа, которое оказалось пятиметровой тушей неизвестного животного без головы и хвоста.

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