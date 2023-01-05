Бой Рахмонов – Нил может стать историческим для казахстанского файтера

Бой казахстанца Шавката Рахмонова и американца Джеффа Нила перенесен с 15 января на 4 марта. Таким образом, этот поединок добавлен в кард турнира UFC 285, который пройдет в Лас-Вегасе, и может стать первым для Рахмонова в UFC со зрителями.
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