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Бой Рахмонов – Нил может стать историческим для казахстанского файтера

Бой казахстанца Шавката Рахмонова и американца Джеффа Нила перенесен с 15 января на 4 марта. Таким образом, этот поединок добавлен в кард турнира UFC 285, который пройдет в Лас-Вегасе, и может стать первым для Рахмонова в UFC со зрителями.

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