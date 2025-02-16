35 лет наблюдений: астрономы получили полную картину жизни пульсара в шаровом скоплении NGC 5024

Российские и китайские астрономы совместно с коллегами из других стран провели масштабное исследование пульсара PSR B1310+18A, расположенного в шаровом звёздном скоплении NGC 5024 на расстоянии около 60 000 световых лет от Земли.
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