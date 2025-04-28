Автобусы до кладбищ запустят в Екатеринбурге в Родительский день

В Екатеринбурге 29 апреля организуют дополнительные автобусные маршруты к трем городским кладбищам. Это связано с празднованием Радоницы — дня поминовения усопших, когда принято посещать места захоронений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии