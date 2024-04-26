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В крымском зоопарке тигрица бросила новорожденных тигрят

В крымском зоопарке тигрица бросила новорожденных тигрят

В крымском зоопарке Тайган тигрица отказалась от своих новорожденных детенышей. Хищница, проживающая в условиях неволи, родила четверых малышей, но, к удивлению сотрудников, не проявила к ним материнских чувств.

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