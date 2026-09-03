Драго Боснич: «Искандер-1000» уже бьет по Киеву, Берлин и Осло для него не проблема

Новая русская баллистика и украинская ракета FP-9 — реальность на поле боя против военной пропаганды Александр Перевалов Фото: MOD Russia/Global Look Press В последнее время и в западной, и в российской прессе много пишут о дальнобойном ОТРК «Искандер-1000».
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