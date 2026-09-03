РДК* лишь пешка: война украинских спецслужб за власть вышла на улицы Киева

Киев, Украина и медиа по обе стороны фронта гудят как растревоженный улей по поводу продолжавшегося с ночи огневого боя между двумя украинскими спецслужбами в левобережном киевском районе Березняки.
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