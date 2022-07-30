Дудаков объяснил, почему Китай открыто не поддерживает Россию в конфликте на Украине

Государства, которые не довольные внешней политикой западных стран не займут не откажутся от отношений с ними, потому что у каждой страны в мире есть свои интересы и потребности, сказал политолог-американист Малек Дудаков, сообщает "Украина.
Государства, которые не довольные внешней политикой западных стран не займут не откажутся от отношений с ними, потому что у каждой страны в мире есть свои интересы и потребности, сказал политолог-американист Малек Дудаков, сообщает "Украина.
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