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Дудаков объяснил, почему Китай открыто не поддерживает Россию в конфликте на Украине

Дудаков объяснил, почему Китай открыто не поддерживает Россию в конфликте на Украине

Государства, которые не довольные внешней политикой западных стран не займут не откажутся от отношений с ними, потому что у каждой страны в мире есть свои интересы и потребности, сказал политолог-американист Малек Дудаков, сообщает "Украина.

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