Я гуляю по Москве
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Я гуляю по Москве

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«Шелковый путь». Пекин-Москва. По китайским местам в Москве"

«Шелковый путь». Пекин-Москва. По китайским местам в Москве"

Маршрут экскурсии: м.Кропоткинская - ул.Волхонка - Патриарший мост - Якиманская набережная - 3-й Голутвинский переулок - 1-й Голутвинский переулок - с экскурсоводом компании "Я покажу тебе Москву" Александрой Мосько - http://moscow-view.

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