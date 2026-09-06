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The Eurasia Daily news agency

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Ushakov said why Witkoff and Kushner came to Moscow

Ushakov said why Witkoff and Kushner came to Moscow

Russian Presidential aide Yuri Ushakov commented on the meeting in the Kremlin of President Vladimir Putin with special envoys of US President Donald Trump Steve Witkoff and By Jared Kushner.

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