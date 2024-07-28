Бледный всадник апокалипсиса Олимпиады в Париже как символ конца европейской цивилизации

Провал Олимпиады в Париже был заранее ожидаемым и предсказуемым во всём мире. На это заранее указывало много факторов, например знаменитые клопы в Париже, крысы, проблемы с организацией, транспортом, питанием спортсменов.
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