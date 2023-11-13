Кушанашвили опроверг сообщения о своей госпитализации с инфарктом

Грузинский и российский журналист, музыкальный критик, ведущий телепрограмм Отар Кушанашвили опроверг слухи о своей госпитализации с инфарктом, появившиеся после того, как СМИ сообщили об ухудшении его состояния в ресторане в центре Москвы.