Кушанашвили опроверг сообщения о своей госпитализации с инфарктом

Грузинский и российский журналист, музыкальный критик, ведущий телепрограмм Отар Кушанашвили опроверг слухи о своей госпитализации с инфарктом, появившиеся после того, как СМИ сообщили об ухудшении его состояния в ресторане в центре Москвы.
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