Георгий Жигульский покинул мэрию Новосибирска

Распоряжение об увольнении «по инициативе работника» подписал новый мэр города Максим Кудрявцев. Мэрию Новосибирска покинул еще один чиновник – Георгий Жигульский освободил кресло начальника департамента земельных и имущественных отношений.
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