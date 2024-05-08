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Георгий Жигульский покинул мэрию Новосибирска

Георгий Жигульский покинул мэрию Новосибирска

Распоряжение об увольнении «по инициативе работника» подписал новый мэр города Максим Кудрявцев. Мэрию Новосибирска покинул еще один чиновник – Георгий Жигульский освободил кресло начальника департамента земельных и имущественных отношений.

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