Существуют ли женщины Масоны? Самые известные женщины, которые на самом деле были Масонами

"Человек, принимаемый в члены ложи, должен быть хорошим, верным, зрелым, благоразумным человеком, рожденным свободным, но не рабом, не женщиной, не аморальным и постыдным человеком» - Сказал масонскую Конституцию Андерсона.
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