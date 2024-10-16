Существуют ли женщины Масоны? Самые известные женщины, которые на самом деле были Масонами

﻿﻿"Человек, принимаемый в члены ложи, должен быть хорошим, верным, зрелым, благоразумным человеком, рожденным свободным, но не рабом, не женщиной, не аморальным и постыдным человеком» - Сказал масонскую Конституцию Андерсона.