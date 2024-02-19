Лавров: Россия и Куба укрепляют правовую базу для поставок российской нефти

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с кубинским президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем заявил, что Москва и Гавана укрепляют договорно-правовую базу для поставок российской нефти и нефтепродуктов на Кубу.
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