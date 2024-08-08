В воинских частях Восточного военного округа военнослужащие продолжают осваивать БПЛА различного типа

Военнослужащие будут учиться ведению воздушной разведки, обнаружению целей в условиях ограниченной видимости, а также применению подвесных боеприпасов по целям, имитирующим живую силу условного противника на различных расстояниях.
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