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Пашинян начал готовиться к выборам и вдруг вспомнил о братской России, назвав 3 имени

Пашинян начал готовиться к выборам и вдруг вспомнил о братской России, назвав 3 имени

Премьер Армении считает, что оспаривать роль русской культуры в современном мире невозможно. Эксперты сочли эти слова подготовкой к внеочередным парламентским выборам, которые могут состояться уже в следующем годуНе так давно премьер-министр Армении, планомерно двигающий страну в сторону Запада, заявил, что оспаривать роль русской культуры в современном мире попросту невозможно.

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Комментарии
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Константин Самарин
Поддерживать суму переметную-последнее дело. Как обгадился, пусть так и отмывается.
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