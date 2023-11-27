Пашинян начал готовиться к выборам и вдруг вспомнил о братской России, назвав 3 имени

Премьер Армении считает, что оспаривать роль русской культуры в современном мире невозможно. Эксперты сочли эти слова подготовкой к внеочередным парламентским выборам, которые могут состояться уже в следующем годуНе так давно премьер-министр Армении, планомерно двигающий страну в сторону Запада, заявил, что оспаривать роль русской культуры в современном мире попросту невозможно.