И Бах, и джаз, и авангард: весенние новинки «Мелодии»

«Культура» рассказывает о свежих музыкальных релизах звукозаписывающей фирмы «Мелодия». Иоганн Себастьян Бах «Александр Фисейский, орган» В этом году музыкальный мир отмечает 340 лет со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха.