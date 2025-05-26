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И Бах, и джаз, и авангард: весенние новинки «Мелодии»

И Бах, и джаз, и авангард: весенние новинки «Мелодии»

«Культура» рассказывает о свежих музыкальных релизах звукозаписывающей фирмы «Мелодия». Иоганн Себастьян Бах «Александр Фисейский, орган» В этом году музыкальный мир отмечает 340 лет со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха.

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