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Китайский блогер Сыма Нань рассказал, что в КНР популярны российские хлеб и колбаса

Китайский блогер Сыма Нань рассказал, что в КНР популярны российские хлеб и колбаса

Блогер-миллионник, журналист из Китая Сыма Нань заявил, что между Российской Федерацией и КНР имеется огромная стратегическая взаимодополняемость: в сфере производства, образования, медицины, технологий и уж тем более пищевой промышленности.

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