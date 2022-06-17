Блогер-миллионник, журналист из Китая Сыма Нань заявил, что между Российской Федерацией и КНР имеется огромная стратегическая взаимодополняемость: в сфере производства, образования, медицины, технологий и уж тем более пищевой промышленности.
Блогер-миллионник, журналист из Китая Сыма Нань заявил, что между Российской Федерацией и КНР имеется огромная стратегическая взаимодополняемость: в сфере производства, образования, медицины, технологий и уж тем более пищевой промышленности.
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